Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu:

ŞANLIURFA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yapımı devam eden 1710 yataklı şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.



Bakan Bozdağ, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde inşaatı devam eden, yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alana sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente böyle bir yatırım yapıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Hastanedeki fiziki tamamlanmanın yüzde 40 civarında olduğunu bildiren Bozdağ, çalışmaların da hızla devam ettiğini vurguladı.

Hastanede 983 tek kişilik oda, 547 yoğun bakım odası ve 57 ameliyathane olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Şanlıurfa'mızda da şehir hastaneleri konsepti içerisinde 1710 yataklı hastanemiz, inşallah 2024'te faaliyete geçecek. Tabii bu yatak sayısı 1710 ama ihtiyaç halinde bunu iki katına çıkarma imkanı da bu konsept içerisinde bulunmakta." dedi.

Bozdağ, hastanenin faaliyete geçmesiyle Şanlıurfa'nın sağlık alanında büyük bir değişim yaşayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah hastalarımız gittikleri her yerde şifa bulurlar. Burası da şifa dağıtan önemli merkezlerden birisi olacaktır. Bir yandan tedavi için Ankara'ya, başka yerlere gitme devri de önemli ölçüde azalacaktır. Bu da ayrı bir Şanlıurfa'mız için hayırlı ve yararlı bir sonuç olacak. Daha önce tedavisi yapılmayan hastalıkların da burada tedavilerinin yapılma imkanı oluşacak. Bu da ayrı bir gelişmedir Şanlıurfa'mız için. Tabii burası ayrıca da bir ekmek kapısı olacaktır. Zira böylesi devasa bir şehir hastanesinin Şanlıurfa'da faaliyete geçmiş olması, bir yandan hastalarımızın tedavisi, şifa bulması, sıhhate kavuşması öte yandan da pek çok sağlık personeli ve yardımcı çalışanın iş ve ekmek sahibi olması anlamına gelir. Bu açıdan da hayırlı bir hizmettir."

Bakan Bozdağ'a Vali Salih Ayhan, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Faruk Günak eşlik etti.

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