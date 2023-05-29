Şanlıurfa Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,52
15,40
BuğdayKg7,40
9,23
MısırKg4,34
5,33
Preseli pamukKg30,00
48,00
Yağlık çiğitKg4,95
5,50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, ...
Şanlıurfa'da yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına ...
Şanlıurfa´da Cumhur İttifakı seçmeninden kutlama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da Cumhur İttifakı seçmeninden kutlama
Şanlıurfa Valiliğinden silahlı kutlama uyarısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden silahlı kutlama uyarısı
Siverek´teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siverek´teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi ...
Bakan Bozdağ´ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ´ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
Şanlıurfa´da seçim kavgası: YSP'li vekil dahil, 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da seçim kavgası: YSP'li vekil dahil, 5 ...
Şanlıurfa´da, oy sandığı muhtarın evine kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, oy sandığı muhtarın evine kuruldu
Siverek Kaymakamlığından "muhtarın evinin önünde sandık kurulması"na ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Siverek Kaymakamlığından "muhtarın evinin önünde ...
Şanlıurfa´da sandıkta `toplu oy kullanımı´ kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sandıkta `toplu oy kullanımı´ kavgası: 2 ...
Akçakale Kaymakamlığından Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma sırasındaki tartışmaya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Akçakale Kaymakamlığından Yazlıca Mahallesi'nde oy ...
Şanlıurfa´da toplu oy kullanımı iddiasıyla arbede çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da toplu oy kullanımı iddiasıyla arbede ...
Bakan Bozdağ, oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, oyunu kullandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı:
Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Şanlıurfa´da kız çocuğuna istismar girişimine tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kız çocuğuna istismar girişimine ...
Şanlıurfa'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Şanlıurfa'dan kısa kısa
Otobüs beklerken köpeklerin saldırısına uğrayan üniversiteli yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs beklerken köpeklerin saldırısına uğrayan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.