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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 6,5 kilogram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:28
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 6,5 kilogram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpekle arama yapıldı.

        Çantasında 6,5 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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