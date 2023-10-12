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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:11
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
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        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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