Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iş yeri ve otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı.
Üç iş yeri ve 2 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen M.S. (22), İ.H.T. (21), M.B. (38), A.B. (20), Ü.H. (24) ve S.D. (32) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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