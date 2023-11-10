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        Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:47
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        Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iş yeri ve otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı.

        Üç iş yeri ve 2 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen M.S. (22), İ.H.T. (21), M.B. (38), A.B. (20), Ü.H. (24) ve S.D. (32) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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