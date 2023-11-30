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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:42
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 19 şarjör, 348 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hücum yeleği ile 5 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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