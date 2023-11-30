Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 19 şarjör, 348 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hücum yeleği ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

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