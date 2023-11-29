Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sancaktar Mahallesi'nde, Ali Acar'a (3), yolun karşısında geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acar’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.