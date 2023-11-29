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        Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:42
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        Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
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        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Sancaktar Mahallesi'nde, Ali Acar'a (3), yolun karşısında geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Acar’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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