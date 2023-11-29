Şanlıurfa'da, Halk Eğitim Merkezi müdürleri Takoran Vadisi'ni gezdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toplantıya katılan Halk Eğitim Merkezi müdürleri, sonbaharın renkleriyle doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Takoran Vadisi'ni gezdi.

Şanlıurfa Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Kenan Yada başkanlığında düzenlenen toplantıya 13 ilçenin halk eğitim merkezi müdürü katıldı.

Siverek Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya gelen müdürler, merkezlerde açılan kurslarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda yıl boyu düzenlenen kurslar ve kursiyerlerle ilgili yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından ilçenin tarihi mekanlarını gezen müdürler, daha sonra Takoran Vadisi'ni ziyaret etti.

Her mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan vadi, sonbaharda ziyaretçilerine sunduğu renk cümbüşüyle kurum müdürlerini ağırladı.

Şanlıurfa Halk Eğitim Merkezi Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Kenan Yada, AA muhabirine, Takoran Vadisi'nin doğal manzarasına hayran kaldığını söyledi.

Takoran Vadisi'nin ender rastlanan güzelliklere sahip olduğunu belirten Yada, "Takoran Vadisi, sonbaharda oldukça güzel bir havaya sahip ve mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkıyor ki insanın ufkunu açıcı bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Turizm potansiyeli de oldukça yüksek bir bölge." dedi.

Karaköprü Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Salici de Takoran Vadisi'nin görülmesi gereken doğa harikası bir alan olduğunu söyledi.

Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, Takoran Vadisi'nin saklı cennet olarak kabul gördüğünü belirterek, "Gelen misafirlerimize güzel bir tur düzenleyip tekne ile Takoran Vadisi'ni tanıttık. Takoran Vadisi her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bu mevsimde vadide sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz." diye konuştu.