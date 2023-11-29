Şanlıurfa'da açık alanlardaki etkinlikler 4 gün yasaklandı

Şanlıurfa'da açık alanlardaki etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, kent güvenliği için yeni karar alındığı belirtildi.

Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin dışında açık alanlardaki tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler bugünden itibaren 2 Aralık 2023 saat 23.59'a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa sınırları içerisinde yasaklanmıştır."