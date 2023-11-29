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        Tutuklanan sahte savcı: Kimliği ölen dedem hediye etti

         ŞANLIURFA´dacezainfaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K.'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan Alper Pars, Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.'nın dikkati sayesinde gözaltına alınarak tutuklandı. Sahte savcı Pars´ın ifadesinde hep savcı olmak istediğini, sahte savcı kimliğini ise ölen dedesinin kendisine hediye ettiğini iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:10
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        Tutuklanan sahte savcı: Kimliği ölen dedem hediye etti
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         ŞANLIURFA´dacezainfaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K.'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan Alper Pars, Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.'nın dikkati sayesinde gözaltına alınarak tutuklandı. Sahte savcı Pars´ın ifadesinde hep savcı olmak istediğini, sahte savcı kimliğini ise ölen dedesinin kendisine hediye ettiğini iddia etti.

        Şanlıurfa´da cezaevinde işlediği bir suç nedeniyle tutuklu olan M.K.'nin işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen Alper Pars, kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.´den randevu talep etti. Cumhuriyet savcısı da meslektaşı olduğu düşüncesiyle bu talebi kabul ederek Alper Pars'ı odasına aldı. Savcı Gökhan K., tanıştığı ve durumundan şüphelendiği Alper Pars´tan kimliğini göstermesini talep etti. Alper Pars, hakim ve savcıların kullanmış olduğu cüzdanın içinden cumhuriyet savcısı kimliğini çıkartarak Gökhan K.'ye gösterdi. Ancak Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.'nın şüpheleri devam etti ve Alper Pars'a nerede görev yaptığı, hangi dönem mezunu olduğunu ve sicil numarasına yönelik sorular sordu. Alper Pars'ın, sicil numarasını söylemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Gökhan K., dayısının işlemleri ile alakalı başsavcı vekili ile görüşeceğini söyleyerek odadan ayrıldı ve Başsavcı Vekili Mesuthan Ö.'ye bilgi verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile irtibata geçilince Alper Pars'ın savcı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile resen soruşturma başlatıldı ve adliyede görevli polisler, savcının odasında bekleyen sahte savcı Pars'ı sahte kimlik kullanması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirlerek gözaltına aldı.

        'SAVCI KİMLİĞİNİ DEDEM HEDİYE ETTİ'

        Gözaltına alınan sahte savcı Alper Pars, polisteki ifadesinde, küçüklüğünden beri hep savcı olmak istediğinı belirtti. Ölen dedesinin bu isteğini bildiği için kendisine sahte savcı kartnı verdiğini, hakim ve savcıların kullandığı bir de cüzdan hediye ettiğini öne süren Alper Pars, "Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım ama gitmedim. Savcılık mesleğini hep istemiş ve merak etmişimdir. Yaptığım için pişmanım" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Pars, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-11-29 15:02:56

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