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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:36
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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve şut çalışması yaptı.

        Deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırmaspor maçını 1-0 kazanarak ligde 10 hafta sonra galip gelen sarı-yeşilli ekipte tüm futbolcular idmana katıldı.

        Şanlıurfaspor ile Bodrum FK, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 11 Nisan Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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