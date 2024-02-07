Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfaspor, 5 Şubat'ta teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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