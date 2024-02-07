Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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