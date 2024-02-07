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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:29 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:29
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Şanlıurfaspor, 5 Şubat'ta teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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