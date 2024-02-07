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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:25
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.D'nin yerini tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.D. yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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