Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.D'nin yerini tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.D. yakalandı.

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