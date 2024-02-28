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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:52
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.

        Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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