GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.
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