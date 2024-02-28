GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.

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