Şanlıurfa'da sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

"Seçim sonrası sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden yapılan araştırma ve takiplerde, ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçunu işlediği tespit edilen B.E. ve S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenilk Büro Amirliğince sosyal medya paylaşımlarına ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçim sonrası sosyal medya paylaşımları ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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