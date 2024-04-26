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        Şanlıurfa'da çocuk dergilerinden oluşan sergi açıldı

        Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:20
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        Şanlıurfa'da çocuk dergilerinden oluşan sergi açıldı
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        Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı.

        Halide Nusret Zorlu İlkokulu'nda geçmişten günümüze 20 farklı türden 1200 çocuk dergisinin sergilendiği serginin açılışı, Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Sergiyi organize eden okulun öğretmenlerinden Halis Bozkurt, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın başlattığı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında serginin açılışını yaptıklarını belirterek, amaçlarının çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

        Öğrencilerden Fatma Avcı ise sergi sayesinde birçok çocuk dergisini tanıma fırsatı bulduğunu ifade ederek, serginin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretmenlerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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