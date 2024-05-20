Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 35 RL 242 ve 63 AHU 654 plakalı otomobiller, Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.