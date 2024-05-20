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        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:57
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        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 35 RL 242 ve 63 AHU 654 plakalı otomobiller, Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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