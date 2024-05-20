Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 35 RL 242 ve 63 AHU 654 plakalı otomobiller, Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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