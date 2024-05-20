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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:13
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hüseyin Kızıltoprak (28) idaresindeki 06 AB 3734 plakalı otomobil Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kızıltoprak, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken alev alan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yaralı sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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