9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!

Aracın hız limitlerini aştığı ifade edilen raporda, "Takograf kaydına göre 90 km/s gibi çekici araç cinsine göre çok yüksek ve tehlike oluşturacak bir hızla aynı zamanda dikkatsiz ve özensiz ve de kontrolsüzce araç kullanarak, kaza mahalli olan kavşağa girdiği anlaşılmıştır." denildi.