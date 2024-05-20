Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Eşi ile 5 çocuğunun olduğu aracı kanala sürdüğü öne sürülen sanık için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        ŞANLIURFA'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu Özlem Çetin (31) ile 5 çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle tutuklanan sürücü Hasan Çetin (39) hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ile 5 çocuğunun olduğu aracı kanala sürdüğü öne sürülen sanık için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu Özlem Çetin (31) ile 5 çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle tutuklanan sürücü Hasan Çetin (39) hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açtığı, böylece içerisine hızlıca su dolmasına fırsat tanıdığı belirtilirken, kanal çevresinde sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin olmayışının şüphe uyandırdığına dikkat çekildi.

        Kaza, 6 Mayıs 2023'te Ulubağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı, içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Bölgeye gelen ekipler, araçta anne ve 5 çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Otomobilin kontrolünü yitirdiğini, bu nedenle kanala düştüklerini ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını belirten sürücü Çetin, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        CİNAYET İDDİASI SONRASI GÖZALTI

        Soruşturma sürerken, Özlem Çetin'in ailesi katıldıkları bir televizyon programında olayın cinayet olduğunu ileri sürüp, Hasan Çetin'i suçladı. Bu iddialar ışığında geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan Hasan Çetin, işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeni iddialar ortaya atılırken, Hasan Çetin'in kazadan 5 ay sonra evlendiği, eşi ile çocuklarının öldüğü aracı da gelin arabası olarak kullandığı ortaya çıktı. Bir kez daha gözaltına alınan Hasan Çetin, işlemleri sonrası tutuklandı.

        BÖLGEDE FREN İZİ YOK

        Hasan Çetin hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Çetin'in eşi ile çocuklarının bulunduğu sırada evini yakmak istediği, ayrıca Özlem Çetin'i darbettiği belirtildi. Çetin'in bölgede daha önceden keşif yaptığı, bu durumun da HTS kayıtları ile tespit edildiği iddianamede aktarıldı. İddianamede ayrıca otomobilin düşük hızda olduğu, bölgede fren izinin bulunmadığı vurgulandı. Kanala düşen araçtan kendi imkanları ile kurtulduğunu anlatan Hasan Çetin'in üzerindeki kıyafetlerin ıslak olmadığı da tanık beyanları doğrultusunda iddianamede yer aldı.

        GELİN ARABASI OLARAK KULLANILMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

        İddianamede, sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açtığı, böylece aracın içerisine hızlıca su dolmasına fırsat tanıdığı belirtilirken, kanal çevresinde sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin olmayışının şüphe uyandırdığına dikkat çekildi. İddianamede ayrıca olaydan 5 ay sonra otomobilin gelin arabası olarak kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Sanığın ilk ifadesinde, at çiftliğine gitmek üzere yola çıktıklarını beyan ettiği, ancak olayın gerçekleştiği saatte çiftliği kapalı oluşu ve herhangi bir rezervasyonun bulunmayışı iddianamede yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Hasan Çetin hakkında 'alt soya ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Kabine toplandı
        Kabine toplandı
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Eşi ve 5 çocuğunu kasten öldürdüğü iddiasıyla 6 kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Eşi ve 5 çocuğunu kasten öldürdüğü iddiasıyla 6 kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
        İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
        Şanlıurfa'da yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına satıyor
        Şanlıurfa'da yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına satıyor