Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.H.Ç. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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