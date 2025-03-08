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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:16
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal Mezra Mahallesinde, çalışır durumdaki ilaçlama motoruna dokunan 5 yaşındaki İ.H.Ç. elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.H.Ç. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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