İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, çalışır haldeki ilaçlama motoruna eli ile dokununca elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi.
İBRAHİM ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
DHA'daki habere göre park halindeki traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban (5), elektrik akıma kapılarak ağır yaralandı.
KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Çoban, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.