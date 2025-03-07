İsrail ordusu baskın düzenlediği Nablus kentinde tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nablus kentindeki birçok camiye baskın düzenleyerek tahrip etti.

İsrail askerleri Nablus kentinin Eski Şehir bölgesindeki tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdi ve itfaiyenin yangını söndürmesini de engelledi. Bu durum, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Görgü tanıkları, yangının imam odasını tamamen küle çevirdiğini, caminin halıları ve dış cephesinin de zarar gördüğünü aktardı.

Sosyal medyada, İsrail askerlerinin büyük bir birlikle Nasr Camisi'ne baskın düzenlediği görüntüler paylaşıldı.

Nablus'un en önemli tarihi yapılarından Nasr Camisi, Roma döneminde bir kilise olarak inşa edilmiş, 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü.

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Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Şehir bölgesindeki camilere yönelik baskınlar, yapılan aramalar ve Nasr Camisi'nin kundaklanması kınandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde kente girerek Nasr Camisi'ni ateşe verdiği ve Nablus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği belirtilen açıklamada, "İşgal güçleri, önceden haber vermeksizin Eski Şehir’deki birçok camiye baskın düzenleyerek içeride büyük bir tahribat yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Nablus Vakıflar Müdürü Nasır Selman da yaptığı açıklamada, "İsrail’in Nablus’taki camilere yönelik vahşi saldırıları, özellikle de tarihi ve kültürel öneme sahip Nasr Camisi'nde yaşananlar, işgalin kutsal mekanları ihlal etme konusundaki pervasızlığını gözler önüne seriyor." dedi.

Selman, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara , İsrail’in dini ve tarihi mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaları çağrısında bulundu.

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Öte yandan, İsrail ordusu Batı Şeria’nın çeşitli kent ve kasabalarına düzenlediği baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.