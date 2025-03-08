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        Şanlıurfa'da bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü kamyonetinden kopan parçalar sayesinde yakalandı

        Şanlıurfa'da bisikletle gezen çocuğa çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü, araçtan kopan parçalardan yola çıkılarak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:58
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        Şanlıurfa'da bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü kamyonetinden kopan parçalar sayesinde yakalandı
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        Şanlıurfa'da bisikletle gezen çocuğa çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü, araçtan kopan parçalardan yola çıkılarak yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart'ta merkez Eyyübiye ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, bisikletiyle gezen 6 yaşındaki M.A.Ç'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

        Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza sırasında araçtan kopan parçalardan yola çıkan ekipler, 3 gün süren çalışmaların ardından isminin E.D. olduğunu tespit ettiği sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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