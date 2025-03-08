Şanlıurfa'da bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü kamyonetinden kopan parçalar sayesinde yakalandı

Kaza sırasında araçtan kopan parçalardan yola çıkan ekipler, 3 gün süren çalışmaların ardından isminin E.D. olduğunu tespit ettiği sürücüyü gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart'ta merkez Eyyübiye ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, bisikletiyle gezen 6 yaşındaki M.A.Ç'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

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