Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partisinin halk buluşmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partililerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da partisinin halk buluşmasına katıldı.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, bir otelde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağıralioğlu, kısa süre önce kurdukları partinin hızla geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

        Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini çok iyi bildiklerini anlatan Ağıralioğlu, "Siyasette uzun yıllardır birikim ve tecrübece sahibiyiz. Siyaseti milletimizin iyiliği ve refahı için yapacağız. Meşrep, mezhep ayrımı yapmayacağız. Liyakat, adalet, hizmet, plan, program ve proje üreteceğiz. Anahtar Parti Türk milletine iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

        Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti teşkilatıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goller ve kırmızı kart!
        Goller ve kırmızı kart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan, Şanlıurfa'da ziyaretlerde b...
        Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan, Şanlıurfa'da ziyaretlerde b...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı...
        Tutuşan talaş iş yerini yaktı Mobilya dükkanında korkutan yangın
        Tutuşan talaş iş yerini yaktı Mobilya dükkanında korkutan yangın
        Çin Kültür Bakan Yardımcısı Şanlıurfa'yı ziyaret etti
        Çin Kültür Bakan Yardımcısı Şanlıurfa'yı ziyaret etti
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi