        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 02:51 Güncelleme: 14.12.2025 - 02:51
        Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Ofis Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda iş yerinde bulunan Mehmet Emin Özbay (25) vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Özbay, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

