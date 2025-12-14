Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasını açtı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:36
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasını açtı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Ağıralioğlu, merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki parti binasının açılışında, daha iyi bir Türkiye hayali için yola çıktıklarını söyledi.

        Yurt gezilerinde partisine olan ilginin arttığını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Oy derdinden daha fazlasına talip olan partiyiz. Ay yıldızlı al bayrağın altında 85 milyon ile hassasiyetle kucaklaşan bir partiyiz. Memlekette pek çok hayırlı işlerde yapıldı. Daha güçlü bir Türkiye daha zengin bir memleket için yola çıktık. Daha bereketli ticaret için yola koyulduk. Bayrak yarışındayız."

        Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

        Daha sonra parti binasını gezen Ağıralioğlu, teşkilat üyeleriyle toplantı yaptı.

