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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini ödüllendirdi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeğin kurtarılmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezindeki sağlık çalışanı Zehra Tankuş'a başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:15
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini ödüllendirdi
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeğin kurtarılmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezindeki sağlık çalışanı Zehra Tankuş'a başarı belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şıldak, sağlık çalışanı Tankuş'u makamında kabul etti.

        Şıldak, Acil Çağrı merkezlerinin insanların en zor anlarında yardıma koştuğunu belirterek, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere aramamalarını istedi.

        Tankuş da bebeğin annesinin, telefonla söylediği talimatları çok güzel şekilde uyguladığını anlatarak, "Aslında benim gözümde anne kahraman, çünkü kendi bebeğini o panikle bile kurtarabildi. Bebeğin sırtına 5 kere vurması gerektiğini söyledik, o anda artık bebeğin öksürmeye başladığını duyunca anne kucağı koma pozisyonuna aldırdım." ifadelerini kullandı.

        Vali Şıldak, Zehra Tankuş'u tebrik ederek, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serkan Elmas ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Abdülkadir Kısmet de hazır bulundu.

        Şanlıurfa'da 5 Mart'ta bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını bildirmiş, sağlık çalışanı Zehra Tankuş da anneyi doğru şekilde yönlendirerek bebeğin hayata tutunmasını sağlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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