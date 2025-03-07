Türkiye genelinde bir ilkbahar havasına uzanıyoruz, gelecek günlerde hava sıcaklıkları Marmara ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerde daha da yükseliyor.

Irak-Suriye üzerine daha batıdan, Libya-Cezayir üzerinden çok kuvvetli batılı rüzgarlar esiyor. Doğu Akdeniz’i aşan hava oradan kuzeye kıvrılıp Türkiye’nin güneydoğusuna ve iç bölgelerine ulaşıyor. Geçtiği yüzey üzerinden kalkan toz partikülleri ve çöl tozları, Türkiye’de hava kalitesini değiştiriyor.

Gelecek 10 gün içinde hava sıcaklıklarını ve hava kalitesini konuşuruz.

Fakat bunun gibi toz taşınımlarının doğanın bir parçası olduğunu, tarım yapılan topraklara çöken tozların gübre gibi bir etki yaptığını hatırlıyoruz. Çöl tozlarının bir kısmı bu etkiyi yapmasa da, yaklaşan havanın içinde neredeyse 5 ülkenin toz ve toprak partikülleri var. Gaziantep-Şanlıurfa başta olmak üzere bölgede düşük hava kalitesine dikkat edilmeli.

Fotoğraf: AA

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Akdeniz şimdiden 28°C’ye ulaşıp yazın kapısını mart başında aralıyor fakat hafta sonu Antalya-Mersin-Adana-Hatay arasında sıcaklıklar yeniden 21-24°C arasına geri iniyor. İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde gündüz sıcaklıklar hafta sonu 14°C’lerde, gece hava 5°C’ye kadar soğuyor. Marmara’ya hala kuzeydoğudan esen rüzgarlarla üşüyoruz, gölgelerde mont ihtiyacı sürüyor. Fakat artık güneş altında elinde montu olan insan görüntüleri artacaktır. Güneşli sokaklarda hissedilen 20°C’ye ulaşırken, gölge ve rüzgarlı kaldırımda hissedilen 6°C’ye kadar düşebiliyor. Aynı gün içinde maruz kaldığımız bu geniş sıcaklık aralığı, sağlık durumumuzu da etkileyebilir.

Yağmursuz geçen günlerde gözler barajlarda, İstanbul’da ortalama doluluk %75’i aştı. Ankara’da ise durum ciddi görünüyor. Başkentin şimdiden %28 gibi düşük bir su seviyesi var. Bu durum ilkbaharda değişebilir, Anadolu genelinde (Halk arasında kırkikindi yağmurları) bahar sağanakları başladığında Ankara’nın barajlarında iyileşme olacaktır. Yine de kıştan çıkarken bu seviyeler Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray gibi merkezler için düşük sayılır. Ankara’da güneşli günler sürecek, hafta sonu ve yeni haftanın ilk 3 günü sıcaklıklar 14 ila 20°C olacak.