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        Haberler Dünya Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı sert bir şekilde vurduğunu belirten Trump, Rusya'nın bankacılık sistemine yönelik yaptırım kararı almayı düşündüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:15
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        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

        Rusya'nın Ukrayna'yı sert bir şekilde vurduğunu belirten Trump, Rusya'nın bankacılık sistemine yönelik yaptırım kararı almayı düşündüğünü ifade etti.

        Trump Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Rusya'nın Ukrayna'yı sert bir şekilde vurduğu gerçeğini göz önüne alarak, ateşkes ve barış anlaşmasına ulaşana kadar; Rusya'ya geniş kapsamlı bankacılık ve gümrük vergileri uygulamayı ciddi biçimde düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya; şimdi masaya gelin. Daha geç olmadan önce. Teşekkürler!"

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