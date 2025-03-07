Cenk Torun: İstemeden gündemin bir parçası oldum

Nevin Torun, geçtiğimiz ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Dilekçede ayrıca, Cenk Torun’un Mahassine Merabet’e 2023'te bilezik, 2024’te ise başka türde altın takı ve parfüm aldığı; Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat hediye ettiği belirtildi. Taraflar arasında para alışverişi olduğu ve Cenk Torun'un, Merabet’in ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

Nevin Torun, Cenk Torun’un diziye başlamasıyla ailesini geri plana attığını iddia ederek dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: Eşim, Mahassine Merabet ile dizi başladığından itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi yaratmış ve sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır.

Oyuncunun avukatı Pelin Ersan; "Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir" dedi.

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Cenk Torun ile Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Nişantaşı'nda görüntülenen dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

"BU DURUMA ŞAHİT OLMAK ÇOK KÖTÜ"

Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” diye konuştu.

"HERKES BUNU BİLİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

Sette herkesin bu duruma şahit olduğunu ifade eden Züleyha Hamza; "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi 'Bana ne' diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk..." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE AYNI ODADA KALIYORLARDI"

Dizinin yönetmen asistanı Arya Çevik de ikilinin aynı odada kaldığını anlattı; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.

"ÇOK RAHAT TAKILIYORLARDI"

Cenk Torun'un evli olduğunu bilmediğini söyleyen Arya Çevik; "Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"YAPILANLAR İTİBARSIZLAŞTIRMA"

Yaşananların ardından Cenk Torun açıklama yaptı. "İstemeden gündemin bir parçası oldum" diyen oyuncu, 'yasak aşk' iddialarını yine reddederek; "Partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır" diye konuştu.