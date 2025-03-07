Kayıp olarak aranan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
Yozgat'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'un bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmasında 3'üncü güne girildi. 150 kişilik ekiple havadan ve karadan Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti çevresinde aramalar devam ediyor
Yozgat'ta, salı gecesinden itibaren sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz'dan (36) haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ARACI BULUNDU KENDİSİ YOK
AA'daki habere göre ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
VALİLİK: ARALIKSIZ ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
"150 KİŞİLİK EKİP ARAMAYA KATILIYOR"
Açıklamada, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen ilkokul öğretmeni Tanju Oğuzu arama çalışmaları devam ediyor. Oğuzun Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yapıyor.
Çalışmalara 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron desteği sağlanıyor" denildi.