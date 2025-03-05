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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat haberleri: Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!

        Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni 36 yaşındaki Tanju Oğuz'u bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:47
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        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
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        Yozgat'ın Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

        GÖLET ÇEVRESİNDE ARANIYOR

        Tanju Oğuz, 36 yaşında.
        Tanju Oğuz, 36 yaşında.

        AA'daki habere göre ihbar üzerine Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

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        Ekipler, Oğuz'u bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

        VALİ ÖZKAN: 150 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

        Olay yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti.

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