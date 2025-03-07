TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere: Sizin onlardan ne farkınız var?

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte; “Türk Futbolunda Karar Verici Kadınlar” paneli ve “Kadın Hakemlik Eğitimleri” adlı söyleşi yapıldı.

FERHAT GÜNDOĞDU: KADINLARIN DERİNLEMESİNE BAKIŞ AÇILARININ BİRLEŞTİĞİ NOKTAYI YAKALAMAK ARZUMUZ

İlk olarak kürsüye çıkan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katılımcılara buraya geldikleri için teşekkür etti. Ardından konuşmasına başlayan Ferhat Gündoğdu şu ifadelere yer verdi:

“Meslektaşlarımız, göz bebeklerimiz, hakemlerimiz en zor işi yapan, Türkiye’de hakemliğin hakemlik yönetiminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir de kadın yönünden empati yaptığımız zaman kadın yönünden daha da fazla zorlukları yaşayan bu meslektaşlarım çok büyük övgüyü hak ediyorlar. Onlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin öncelikle kadınlar günü kutlu olsun. Umarım güzel şeylere vesile olur. Futbol Federasyonu liderliğinde eğitim odaklı güzel gelecek için vesile olur bugün. Eğitim yapmadan, yatırım yapmadan hiçbir şekilde sonuç alamayacağız. Bunu biliyoruz. Ancak cari işlerle o kadar çok yoruluyoruz ki. Gündelik işlerimizi yaparken yatırım yapmaya, geleceğe bakmaya ve beklemeye tahammülümüz olmuyor. Hem bizler tarafından, hem paydaşlarımız tarafından hem de bizden hizmet tarafından. Burada bir zorluk yaşıyoruz. Tabii bunu aşmak bizim görevimiz. Kadın hakemlerimiz ne hissediyor? Onlar ne zorluk çekiyor? Seminerlerimizde bizim erkek arkadaşlarımız cayır cayır konuşuyor. Kadın arkadaşlarımıza bakıyorum hiçbir şey söylemiyorlar, teşekkür ediyorlar, çünkü her şeye olumlu tarafından bakmak alışkanlıkları. Kadınların derinlemesine bakış açılarının birleştiği noktayı yakalamak arzumuz. Eğer bunun ikisini bir araya getirebilirsek o zaman gerçek başarı olacak. Bunu yaparken bazı alışkanlıklarımız bizi engelliyor. Bunları aşmak için bizlere çok görev düşüyor. Bizim 610 tane kadın hakemimiz var. Toplam rakama baktığınız zaman 11’e 1 erkeklere göre. Bir takım düşünün sadece bir tanesinin kadın olduğunu düşünün, diğerlerinin hepsi erkek. Sayısal anlamda dengesizlik var. Tabii o bir tanesinin sesi çıkmaz, iyiyim hocam der, öyle diyor zaten. Çünkü 10 tanesinin daha çok sesi çıkıyor. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Ondan sonra niteliğe bakabiliriz. İki yönlü de çalışmamız olduğunun kadın hakemlerimiz farkındalar. Bunun göstergelerinden bir tanesi sene başında kendilerine bir şans verdik. Lütfen UEFA’nın bizden istediği profesyonel liglerde görev almak için erkek koşusunu koşma zorunluluğu diye bir zorunluluk var, bu erkek koşusunu koşmak için bir çaba içinde olun, biz de sizin yolunuzu açalım dedik. Sağ olsunlar buna çok hızlı reaksiyon gösterdiler. Çünkü azimli ve hırslılar, istiyorlar. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu erkek koşusunu koştu. Sanıyorum ki 2 tanesi önümüzdeki ay Avrupa’da maç alacak. Arkadan daha büyük bir güruh geliyor. Bu rekabet ortamını sağladığımızı söylemek istiyorum. Ocak ayında 42 tane kadın hakem arkadaşımızı klasmandaki kadrolara dahil ettik. Bunun büyük bir çoğunluğu Anadolu’da pek çok ile yayılıyor. Bugün Van’daki Rümeysa Gök arkadaşımla Tekirdağ’daki Hatice Aydın arkadaşımın aynı şartlara veya yakın şartlara sahip olması en büyük arzumuz. En önemli hedefimiz sahada nitelik ve niceliğini arttırırken VAR kadrosunda da hızlıca kadın hakem yetiştirme telaşı içine girdik. Bir arkadaşımızla VAR ve AVAR ekibi yapıp hızlıca onları da UEFA kadrolarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu hedef için önümüzdeki sene sonuç alacağız. Önümüzdeki senede A Ligi’nde en az bir tane kadın hakem arkadaşımızın görev alması için çalışıyoruz. Sonraki hedefimiz Süper Lig’de görev almaları. Bu aslında hedef olmamalı. Türk Eğitim Derneği’nin bize çok büyük desteği oldu İngilizce eğitimi için. Buradaki amacımız yurt dışındaki gücümüzü arttırmaktı.”