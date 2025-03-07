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        Şanlıurfa'da kepçenin altında kalan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kepçenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:56
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        Şanlıurfa'da kepçenin altında kalan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kepçenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında Ali Aslantaş, kepçe operatörü A.A'nın geri manevra yaptığı sırada kepçenin altında kaldı.

        Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslantaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kepçe operatörü A.A. gözaltına alındı.

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