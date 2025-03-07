Şanlıurfa'da kepçenin altında kalan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kepçenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kepçenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında Ali Aslantaş, kepçe operatörü A.A'nın geri manevra yaptığı sırada kepçenin altında kaldı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslantaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kepçe operatörü A.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.