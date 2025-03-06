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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:26
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ramazan Öngün (65) idaresindeki 34 FKG 827 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolu 13. kilometresinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, sürücü ile otomobilde bulunan Vesile Öngün'ün (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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