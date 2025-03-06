Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ramazan Öngün (65) idaresindeki 34 FKG 827 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolu 13. kilometresinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile otomobilde bulunan Vesile Öngün'ün (50) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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