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        Soluk borusuna süt kaçan bebeğini, 112 görevlisinin yönlendirmesiyle kurtardı

        ŞANLIURFA'da soluk borusuna süt kaçan 30 günlük Nilüfer bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Zehra Tankuş'un anneyi yönlendirmesiyle hayata tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:10
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        Soluk borusuna süt kaçan bebeğini, 112 görevlisinin yönlendirmesiyle kurtardı
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        ŞANLIURFA’da soluk borusuna süt kaçan 30 günlük Nilüfer bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Zehra Tankuş’un anneyi yönlendirmesiyle hayata tutundu. Tankuş’un talimatlarını harfiyen uygulayan anne, bebeğinin yeniden nefes almasını sağladı.

        Atakent Mahallesi’nde yaşayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp bebeğinin nefes alamadığını bildirdi. Gözyaşlarıyla yardım isteyen anneyi sakinleştiren çağrı merkezi görevlisi Zehra Tankuş, adrese ambulans yönlendirdi. Tankuş, ambulans ekibi eve ulaşana kadar bebeğin hayati tehlikesini önlemek için anneye nasıl müdahale etmesi gerektiğini adım adım anlattı. Tankuş, bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiğini söyledi. Annenin verilen talimatları eksiksiz yerine getirmesi sayesinde Nilüfer bebek öksürerek nefes almaya başladı. Bebeğinin hayata döndüğünü gören anne, bu kez mutluluktan ağladı.

        ZAMANINDA VE DOĞRU MÜDAHALE

        Adrese ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin zamanında ve doğru şekilde yapılması sayesinde Nilüfer bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Anne ile çağrı merkezi görevlisi arasında yaşanan diyalog telefon kayıtlarına da yansıdı.

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, acil durumlarda soğukkanlılığın korunmasının ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden verilen talimatların uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, çağrı merkezi görevlileri ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde her yıl birçok hayatın kurtarıldığını belirtti. Özverili çalışmasından dolayı, Nilüfer bebeğin hayatını kurtaran 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli paramedik Zehra Tankuş’a da teşekkür plaketi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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