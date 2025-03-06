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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

        Sözleşme konusu spekülasyonlara neden olan Yunus Akgün'ün fedakarlığı da ortaya çıktı. Diz kapsülündeki sorun nedeniyle ameliyat olması gereken milli futbolcu kritik haftalar nedeniyle operasyonu sezon sonuna bıraktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:33
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        Galatasaray’da yokluğu en çok hissedilen futbolcu olan Yunus Akgün’ün yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.

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        Sarı-kırmızılı kulüp; altyapısından yetişen milli futbolcuya zam yapmak için bir süredir masadaydı.

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        Oyuncunun temsilcisinin yurt dışında yaşaması nedeniyle fiziki görüşmeler nadir gerçekleşirken sözleşme yenileme görüşmelerinin uzaması da spekülasyonlara konu oluyordu.

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        Yunus’un Galatasaray ile yıllık ücret noktasında anlaşamadığı iddiaları ortaya atılırken milli futbolcunun maaş talebi nedeniyle oynamadığı gibi spekülasyonlar da sosyal medyada dillendiriliyordu.

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        Ajax maçında dizinden sakatlanan ve dizinde esneme ile kapsül içinde kanama meydana gelen Yunus’a ameliyat olması tavsiye edildi.

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        Operasyon sonrasında sahalara geri dönmesinin uzun süreceğini bilen Yunus ameliyatı sezon sonuna bırakma kararı aldı.

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        Alternatif tedavilerle yaklaşık bir ayda sahalara geri dönen milli futbolcu sakatlık önleyici tedbirlerle futbol oynuyor.

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        Dizindeki kanamanın tekrarlamaması için tedavi süresi uzun tutulan Yunus, Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.

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        Son haftalarda yaratıcılık sorunu çeken Okan Buruk ve kurmayları Yunus’un geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

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        Diğer yandan Galatasaraylı idareciler Yunus Akgün’ün mukavelesinde yer alan 14 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.

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        Bu sezon gösterdiği çıkışla Avrupalı devlerin radarına giren milli futbolcudan çok memnun olan Cimbom, Yunus’un uzun yıllar takımda forma giymesini ve bayrak adam olmasını hedefliyor.

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