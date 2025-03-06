Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te

Ramazan Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İkramiyelere zam yapılması için de gözler Meclis'te olacak.

YILMAZ, ŞİMŞEK VE GÜLER'İN TOPLANTI YAPMASI BEKLENİYOR

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması bekleniyor.

UZLAŞI ÇIKARSA DÜZENLEME SUNULACAK TORBA KANUNA EKLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe nedeniyle ikramiyelerin artırılmasına temkinli yaklaşıyor. Toplantıda ikramiyelerin artırılması noktasında bir uzlaşı sağlanırsa Meclis'te düzenleme yapılması gerekiyor. AK Parti, taşımacılık ve doğum yardımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini gelecek hafta Meclis'e sunacak. İkramiyeye ilişkin düzenlemenin de bu teklife eklenmesi öngörülüyor. Teklifin pazartesi günü Meclis'e sunulması ve çarşamba günü komisyonda görüşülmesi gündemde. Genel Kurul gündemine ise sonraki hafta gelmesi bekleniyor.