Şanlıurfa'da atık yağlar lise öğrencilerinin elinde sabuna dönüşüyor
CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da lise öğrencileri, geri dönüşüme kazandırdıkları atık yağlardan sabun üreterek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de tasarruf sağlıyor.
CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da lise öğrencileri, geri dönüşüme kazandırdıkları atık yağlardan sabun üreterek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de tasarruf sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu da destek verdi.
Kimya öğretmeni Bilal Savaş, hem atık yağların geri dönüşümünü sağlamak hem de öğrencilere çevre bilinci aşılamak amacıyla okul yönetiminin de desteğiyle projeye başladı.
Okul pansiyonundaki mutfakta kullanılan yağları toplayarak laboratuvarda işlemlerden geçiren Savaş, öğrencilerine atık yağlardan sabun üretimini öğretti.
Öğrenciler, isot katkılı sabun da üreterek farklı denemeler gerçekleştirdi. Elde edilen sabunlar, okul ve pansiyonun temizlik giderlerinde tasarruf sağlamak için kullanılacak.
Sıfır atık belgesine sahip okulda, atık malzemelerden yapılan dekoratif ürünler de okulun farklı noktalarında sergileniyor.
- "Umarım bu çalışma, sürdürülebilir ve güzel bir farkındalık oluşturur"
Kimya öğretmeni Bilal Savaş, AA muhabirine, atık yağların lavaboya dökülmesinin çevreye zarar verdiğini söyledi.
Çevreci bir projeye imza attıkları için öğrencileriyle beraber gururlu olduklarını ifade eden Savaş, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okul pansiyonumuzda biriken atık yağları lavabo açıcılarla karıştırarak katı sabun üretmeyi başardık. Bu çalışma ile üç temel amaca ulaşmayı hedefledik. Atık yağlardan kaynaklı çevre felaketinin önüne geçme, bu yolla farkındalık ve sürdürebilirlik oluşturmak, aynı zamanda aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Umarım bu çalışma, sürdürülebilir ve güzel bir farkındalık oluşturur."
Savaş, sabun üretim sürecinde ilk olarak yağı tortularından süzdüklerini, ardından gerekli ölçümleri yaparak kostik ile karıştırdıklarını ve kalıplara dökerek sabun haline getirdiklerini anlattı.
Cilde zarar vermeyecek sabunlar ürettiklerini belirten Savaş, "Ürettiğimiz bu sabunlar çevreci ve doğaldır hatta gliserinli sabunlar diyebiliriz, pH aralığı da istediğimiz seviyede olup cilde zarar vermeyecek düzeydedir." dedi.
Okulun müdür vekili Hasan Atalay da akademik başarının yanı sıra sanatsal ve üretime yönelik çalışmalar da yürüttüklerini belirtti.
Daha önce okul pansiyonundaki yemek yapımından kalan atık yağları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teslim ettiklerini söyleyen Atalay, artık bu yağların okul laboratuvarında ekonomik değeri olan bir ürün haline getirildiğini ifade etti.
Öğrencilerden Ecrin Halat da atık yağlardan sabun üreterek çevrenin korunmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.
Öğrencilerden Zeynep Çakır ise kendi sabunlarını üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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