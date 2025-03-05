Bile bile lades: Cuesta

Ancak, Cuesta'nın Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda beklenen performansı sergileyemediği gözlemlendi. Özellikle AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında zayıf bir oyun sergileyen Cuesta, Kasımpaşa karşılaşmasında ise oyuna girdikten kısa bir süre sonra penaltıya neden oldu.