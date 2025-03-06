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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi! Ece Gürel kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda sağ bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ece Gürel kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda sağ bulundu

        Ece Güler, kayıp olarak arandığı Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. 36 yaşındaki mimar Ece Güler, 2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışmıştı. Arama kurtarma ekipleri Ece Güler'i, Belgrad Ormanı'nda çalışmaların 4. gününde bir dere kenarında uyur vaziyette buldu. Güler'in eşi, müjdeli haberi ekiplerden duyduğunda göz yaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 01:32 Güncelleme: 06.03.2025 - 02:17
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        Ece Gürel sağ olarak bulundu
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        İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.

        Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

        Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.

        Konuşabilir durumda olan Ece Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        OLAY

        Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

        Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

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