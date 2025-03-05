Ece'nin son mesajları mercek altında
İstanbul'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda çektiği fotoğrafları bir arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı. İngiltere'de olduğu ve daha önce birlikte Belgrad Ormanı'na gittiği öğrenilen arkadaşına attığı mesajlar da mercek altına alındı. Mesajlarda 'Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı' gibi ifadeler yer alıyor. Türkiye'ye geleceği öğrenilen Güler'in arkadaşının bilgisine başvurulacak. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında da Ece'nin ormanlık alanın dışına çıkmadığı belirtiliyor
İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.
ORMANLIK ALANDAN ÇIKIŞI YOK
Şu ana kadar yapılan aramalarda sadece cep telefonu, çantası ve montuna ulaşılan genç kadından iz bulunamadı. Evden çıkışından ormanlık alana gelişine kadar olan yol güzergahındaki tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi.
İncelenen görüntülerden evden çıkışı ve ormanlık alana girişine kadar görüntüler elde edildi. Ece Gürel’in ormanlık alanın dışına çıkmış olabileceği ihtimali üzerine de çıkışı gören tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Ece Gürel'in ormanlık alandan çıktığına dair bir görüntüye henüz ulaşılamadı. O yüzden arama çalışmaları ormanlık alanın içerisinden sürdürülüyor.
MESAJLAR MERCEK ALTINA ALINDI
Belgrad Ormanı’na giden Ece Gürel'in İngiltere’de bulunan bir arkadaşıyla yazıştığı da ortaya çıktı. Daha önce birlikte Belgrad Ormanı’na gittiği anlaşılan Ece Gürel'in, ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak ‘Buradan yürümüştük” ve ‘Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım’ sonra da ‘Kayboldum’ gibi mesajlar attığı görüldü. Mesajlarda arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı görülen genç kadın aradığı yeri bulamadığını ifade ediyor.
İşte o mesajlar….
Ece: Gidiyorum bakalım…
Ece: Buradan yürümüştük
Arkadaşı: Evetttt..
Ece: Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım
Ece: Bu yoldan gidiyorum
Ece: Bu yoldan yürümemiştik
Ece: Bentin oraya gitmiştik
Ece: Kayboldum
Ece: Oturdum ruhum geride kaldı
Arkadaşı: İyi yaptın beybi ben de markette yeni çıktım
Arkadaşı: Süpersin kuzum
Ece: Bulunca söylerim bende
Arkadaşı: Beybi ne yaptın navigasyonun açık değil mi?
ARKADAŞININ BİLGİSİNE BUŞVURULACAK
Arkadaşıyla bu yazışmaları yaptığı belirlenen Ece Gürel’in akıbeti araştırılıyor. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, Ece Gürel’in arkadaşının bilgisine başvuracağı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Ece Gürel’i arama çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada arama çalışmalarında 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yer aldığı kaydedildi.