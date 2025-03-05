Ece'nin son mesajları mercek altında

İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.

ORMANLIK ALANDAN ÇIKIŞI YOK

Şu ana kadar yapılan aramalarda sadece cep telefonu, çantası ve montuna ulaşılan genç kadından iz bulunamadı. Evden çıkışından ormanlık alana gelişine kadar olan yol güzergahındaki tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi.

İncelenen görüntülerden evden çıkışı ve ormanlık alana girişine kadar görüntüler elde edildi. Ece Gürel’in ormanlık alanın dışına çıkmış olabileceği ihtimali üzerine de çıkışı gören tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Ece Gürel'in ormanlık alandan çıktığına dair bir görüntüye henüz ulaşılamadı. O yüzden arama çalışmaları ormanlık alanın içerisinden sürdürülüyor.

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MESAJLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Belgrad Ormanı’na giden Ece Gürel'in İngiltere’de bulunan bir arkadaşıyla yazıştığı da ortaya çıktı. Daha önce birlikte Belgrad Ormanı’na gittiği anlaşılan Ece Gürel'in, ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak ‘Buradan yürümüştük” ve ‘Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım’ sonra da ‘Kayboldum’ gibi mesajlar attığı görüldü. Mesajlarda arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı görülen genç kadın aradığı yeri bulamadığını ifade ediyor.

İşte o mesajlar….

Ece: Gidiyorum bakalım…

Ece: Buradan yürümüştük

Arkadaşı: Evetttt..

Ece: Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım

Ece: Bu yoldan gidiyorum

Ece: Bu yoldan yürümemiştik

Ece: Bentin oraya gitmiştik

Ece: Kayboldum

Ece: Oturdum ruhum geride kaldı

Arkadaşı: İyi yaptın beybi ben de markette yeni çıktım

Arkadaşı: Süpersin kuzum

Ece: Bulunca söylerim bende

Arkadaşı: Beybi ne yaptın navigasyonun açık değil mi?

ARKADAŞININ BİLGİSİNE BUŞVURULACAK

Arkadaşıyla bu yazışmaları yaptığı belirlenen Ece Gürel’in akıbeti araştırılıyor. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, Ece Gürel’in arkadaşının bilgisine başvuracağı öğrenildi.