Galatasaray'da üçlü savunma ufukta!
Son 6 resmi maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişecek. Son süreçte dörtlü savunma kurgusunu tercih eden Buruk üç stoperli savunmaya dönmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişimi gündeme geldi.
Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan sarı-kırmızılılar Victor Osimhen transferiyle üç stoperli kurguya dönmüştü.
Mauro Icardi'nin sakatlanmasından sonra dörtlü savunmaya dönen sarı-kırmızılılar bir kez daha üçlüye dönecek.
AZ mücadelesinde sakatlanan Alvaro Morata takım çalışmalarına başlarken İspanyol santrfor ile üçlü savunma ufukta göründü.
Son süreçte hücumda üretemeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk üç stoperli kurguyla birlikte Osimhen ile Morata'yı birlikte oynatmayı planlıyor.
Ön bölgedeki yaratıcılığı artırmayı hedefleyen Buruk sezonun kalanı için üçlü savunma kurgusunu işaret etmiş ve devre arası takviyeleri de buna göre yapılmıştı.
Carlos Cuesta'nın beklentilerin altında kalan performansıyla stoper bölgesindeki üçüncü savunmacı için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.
Okan Buruk sol stoper için Eren Elmalı'yla birlikte zaman zaman Mario Lemina'yı da bu bölgede kullanmayı düşünüyor.
Kariyerinin en iyi dönemini sağ kanat bekte geçiren Frankowski sağ kenar için en ciddi alternatif olacak.