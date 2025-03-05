Şanlıurfaspor - Adanaspor: 1-2
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet DuraŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak, Muscat, Gameli, Nafican, Ogundu, Hasan Hüseyin, Akabueze, Ahmet (Dk.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura
ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak, Muscat, Gameli, Nafican, Ogundu, Hasan Hüseyin, Akabueze, Ahmet (Dk. 51 Safa), Begic (Dk. 68 Sambou), Okyere (Dk. 45 Kappel)
ADANASPOR: Nurullah - Elias Durmaz, Fatih, Donkor, Oğuzhan, Harun, Mirza, Candeias (Dk. 82 Metehan), Endri Çekiçi (Dk. 75 Orkun), Cikalleshi (Dk. 66 Virgil), Ciss (Dk. 82 Cem)
GOLLER: Dk. 14 Akabueze (Şanlıurfaspor), Dk. 33 Endri Çekiçi, Dk. 50 Fatih (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Erzhan, Gameli, Hasan Hüseyin (Şanlıurfaspor), Candeias, Cikalleshi, Nurullah, Elias Durmaz (Adanaspor)
1'nci Lig’in 28’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor’a 2-1 yenildi.
14'üncü dakikada ceza sahası dışında Akabueze sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
33’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Endri Çekiçi topu ağlara buluşturdu: 1-1.
50'nci dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Fatih, düzgün bir vuruşla topu ağlarla yolladı: 1-2.
Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
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