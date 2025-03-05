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        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 1-2

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet DuraŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak, Muscat, Gameli, Nafican, Ogundu, Hasan Hüseyin, Akabueze, Ahmet (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:20
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        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 1-2
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak, Muscat, Gameli, Nafican, Ogundu, Hasan Hüseyin, Akabueze, Ahmet (Dk. 51 Safa), Begic (Dk. 68 Sambou), Okyere (Dk. 45 Kappel)

        ADANASPOR: Nurullah - Elias Durmaz, Fatih, Donkor, Oğuzhan, Harun, Mirza, Candeias (Dk. 82 Metehan), Endri Çekiçi (Dk. 75 Orkun), Cikalleshi (Dk. 66 Virgil), Ciss (Dk. 82 Cem)

        GOLLER: Dk. 14 Akabueze (Şanlıurfaspor), Dk. 33 Endri Çekiçi, Dk. 50 Fatih (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Erzhan, Gameli, Hasan Hüseyin (Şanlıurfaspor), Candeias, Cikalleshi, Nurullah, Elias Durmaz (Adanaspor)

        1'nci Lig’in 28’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor’a 2-1 yenildi.

        14'üncü dakikada ceza sahası dışında Akabueze sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        33’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Endri Çekiçi topu ağlara buluşturdu: 1-1.

        50'nci dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Fatih, düzgün bir vuruşla topu ağlarla yolladı: 1-2.

        Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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