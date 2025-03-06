Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus! Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruk kâbusu, Aksaray'da da kendini gösterdi. Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Vatandaşlar kameraya çekti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:34 facebook

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