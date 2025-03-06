Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!

        Ankara'da, 44 yaşındaki Döne Bozdemir'in, şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilip, elektronik kelepçe tedbiri uygulanan boşanma aşamasındaki eşi 47 yaşındaki Gafer Bozdemir tarafından takip edilerek, metro istasyonunun çıkışında sırtından tabancayla vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da, Döne Bozdemir'e (44) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilip, elektronik kelepçe tedbiri uygulanan eşi Gafer Bozdemir (47), boşanma davası açan kadını geçen yıl 14 Eylül'de takip etti.

        METRO ÇIKIŞINDA SIRTINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre Gafer Bozdemir, Çankaya ilçesi Sıhhiye Metro İstasyonu'nun çıkışında merdivenlerde ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Sırtından vurulan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Kaçan Gafer Bozdemir, polis tarafından gözaltına alınıp, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda Gafer Bozdemir hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        EŞİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

        Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Gafer Bozdemir’in olay günü Sıhhiye köprü altından elinde telefonla eşini takip ettiği, Sıhhiye metrosu içinde takibin sürdüğü belirtildi. Gafer Bozdemir'in, takibinden kurtulmak için geri dönerek kaçmaya çalıştığı sırada eşine bir el ateş edip sırtından vurduğu belirtildi.

        VURULMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Döne Bozdemir'in eşi tarafından vurulduğu anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Dava dosyasına delil olarak giren görüntüde Döne Bozdemir'in, eşinin takibinden kurtulmak için metro istasyonunda hızlı adımlarla ilerlediği, çıkışa merdivenlere koşarak yöneldiği sırada takibi sürdüren eşinin ateş etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü. Olayın ardından çevrede yaşanan panik de görüntüde yer aldı.

        "KİMSE YARDIM ELİNİ UZATMADI"

        Maktulün ailesinin avukatı Çisel Demirkıran, Döne Bozdemir'in, boşanma aşamasındaki eşi tarafından elektronik kelepçe ile koruma tedbiri varken insanların gözü önünde öldürüldüğünü söyleyerek, "Döne, bütün çığlıklarına rağmen kimse yardım elini uzatmadı. Arkasında 4 çocuk ve yaşanmamış bir hayat bıraktı. Dosyasına giren bilirkişi inceleme raporlarında da görüleceği üzere zaten sanık Döne’yi bir süre takip ediyor.

        Hatta Döne’nin görüntülerini çekiyor. ‘Gel konuşalım, lütfen konuşalım’ gibi beyanlarda bulunuyor; ama sonrasında ifadesinde her kadın cinayetinde olduğu gibi ‘Döne beni aldatıyordu’ diyor. Her cinayetten sonra illaki bu sözde indirimlerden yararlanabilmek için fail hep aynı şeyi söyler; ‘beni aldatıyordu, akıl sağlığım yerinde değildi, benim erkekliğime hakaret etmişti’.

        İfadesinde ‘beni aldatıyordu’ diyor. Sonrasında Döne’yi takip ediyor, barışmak için yalvarıyor. Madem aldatıldığını iddia ediyorsun boşanma davası devam ediyorken evlilik birliğini sonlandırmak daha makul olandır. Ama bizim maalesef ki bu dosyalarda makul bir davranış görmemiz mümkün değil" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"