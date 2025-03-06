Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayı için faiz kararını bugün 14:00'te duyuracak.

Bloomberg HT'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararına ilişkin anketinde medyan beklenti 250 baz puan indirimle faizin 42,5'e inmesi yönünde. 25 kurumun katıldığı ankette katılımcıların 2025 sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük beklenti yüzde 25 oldu.

SON 2 TOPLANTINDAN İNDİRİM ÇIKTI

Merkez Bankası aralık ayında 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı. Aralık ayının ardından yapılan ocak toplantısında da 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmişti.

BİR DAHAKİ TOPLANTI 17 NİSAN'DA

PPK bir sonraki faiz kararını 17 Nisan'da açıklayacak. Geçen yıl 12 kez toplanan PPK bu yıl eskiye dönüş yaparak toplantı sayısını 8'e düşürdü.