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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak - Para Haberleri

        Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yapacağı toplantının ardından 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Beklentiler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 42,5'e indirmesi yönünde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:35
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        Gözler faiz kararında
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayı için faiz kararını bugün 14:00'te duyuracak.

        Bloomberg HT'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararına ilişkin anketinde medyan beklenti 250 baz puan indirimle faizin 42,5'e inmesi yönünde. 25 kurumun katıldığı ankette katılımcıların 2025 sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük beklenti yüzde 25 oldu.

        SON 2 TOPLANTINDAN İNDİRİM ÇIKTI

        Merkez Bankası aralık ayında 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı. Aralık ayının ardından yapılan ocak toplantısında da 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmişti.

        BİR DAHAKİ TOPLANTI 17 NİSAN'DA

        PPK bir sonraki faiz kararını 17 Nisan'da açıklayacak. Geçen yıl 12 kez toplanan PPK bu yıl eskiye dönüş yaparak toplantı sayısını 8'e düşürdü.

        PPK TOPLANTI TARİHLERİ
        23 Ocak 2025
        6 Mart 2025
        17 Nisan 2025
        19 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025
        11 Eylül 2025
        23 Ekim 2025
        11 Aralık 2025
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