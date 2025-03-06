Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi (35) ile üvey kardeşi Caner Çayırcı (24), 2023 yılı ağustos ayında Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gittikleri bir düğünün ardından tartıştı.

DHA'daki habere göre Caner Çayırcı, bu sırada silahla 3 çocuk babası üvey ağabeyine ateş etti. Yaralanan Keklikçi, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

DOĞRUDAN ATEŞ DEĞİL, KURŞUN SEKMESİ

Raporda, Sezer Keklikçi’nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtilerek, “Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi” denildi.

"YERE VE HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Sanık Caner Çayırcı duruşmadaki savunmasında, üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış” dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Heyet, Caner Çayırcı’yı ‘Olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi’nin eşini yüzüne vurarak darp ettiği belirtilen sanık Çayırcı, ‘kasten yaralama’ suçundan da 5 yıl hapse çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Sanık Caner Çayırcı’nın avukatı Mustafa Emir Arslan, karara itiraz edeceklerini ve sanık hakkında meşru müdafaa halinin uygulanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulundu. Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi” dedi.