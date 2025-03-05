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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Wriedt Okyere (Dk. 46 Kappel), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 51 Safa Kınalı), Nafican Yardımcı, Zach Muscat, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Begiç (Dk. 69 Sambou)

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 84 Metehan Altunbaş), Endri Çekici (Dk. 76 Orkan Çınar), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Andrei), Ciss (Dk. 84 Cem Güzelbay), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur

        Goller: Dk. 14 Akabueze (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 33 Endri Çekici (Penaltıdan), Dk. 50 Fatih Kurucuk (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Tokotaev, Dk. 39 Awuku, Dk. 90+5 Hasan Hüseyin Acar (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 41 Endri Çekici, Dk. 45 Candeias, Dk. 59 Cikalleshi, Dk. 90 Nurullah Aslan, Dk. 90 Elias Durmaz (Adanaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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