Stat:11Nisan
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Wriedt Okyere (Dk. 46 Kappel), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 51 Safa Kınalı), Nafican Yardımcı, Zach Muscat, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Begiç (Dk. 69 Sambou)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 84 Metehan Altunbaş), Endri Çekici (Dk. 76 Orkan Çınar), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Andrei), Ciss (Dk. 84 Cem Güzelbay), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur
Goller: Dk. 14 Akabueze (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 33 Endri Çekici (Penaltıdan), Dk. 50 Fatih Kurucuk (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Tokotaev, Dk. 39 Awuku, Dk. 90+5 Hasan Hüseyin Acar (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 41 Endri Çekici, Dk. 45 Candeias, Dk. 59 Cikalleshi, Dk. 90 Nurullah Aslan, Dk. 90 Elias Durmaz (Adanaspor)
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